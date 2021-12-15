 В Альметьевске в доме, захваченном крысами, провели повторную дератизацию после жалобы жителей
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В Альметьевске в доме, захваченном крысами, провели повторную дератизацию после жалобы жителей

В последний раз зачистку животных проводили в ноябре.

Республика
15 декабря 2021  17:04
Автор:
Роза Габитова

В Альметьевске в доме по адресу Тельмана, 60, который был захвачен крысами, провели повторную дератизацию после жалобы жителей. Об этом «КВ» сообщила начальница пресс-службы главы Альметьевского района Татьяна Смелова.

«14 декабря по жалобе жителей специализированной организацией „Благоустройство и озеленение“ проведена повторная дератизация мест общего пользования в жилом доме № 60 по ул.Тельмана» — отметила Смелова.

Сотрудники «Департамент жилищной политики и ЖКХ» проводят проверку по выполнению работ управляющей компании на улице Тельмана, которые должны были обеспечить безопасность проживания в доме, также рассказали в пресс-службе. 

Последнюю дератизацию в доме проводили 1 ноября.

Ранее «КВ» сообщали, что дом в Альметьевске захватили крысы, которые не боятся людей. Управляющая компания, по словам жильцов, отказалась бороться с грызунами.

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