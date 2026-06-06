В Арском районе РТ разбился самодельный легкомоторный самолет, пилот погиб

Вечером 6 июня в районе села Казанбаш Арского района произошло крушение легкомоторного воздушного судна. Самодельный аппарат разбился после взлета с посадочной площадки «Казанбаш». В результате происшествия 57-летний пилот, сконструировавший и собравший самолет самостоятельно, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Фото: МЧС по РТ

Следственные органы Центрального МСУТ СК России организовали процессуальную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Также Татарская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП — для координации действий правоохранителей на место выехал заместитель транспортного прокурора. Причина аварии устанавливается.