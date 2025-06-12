В Азнакаевском районе РТ мужчина утонул в пруду

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Республика
12 июня 2025  14:45

В Азнакаевском районе Татарстана произошло трагическое происшествие – в пруду у деревни Карамалы-Елга утонул 47-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ, тело было обнаружено всего в двух метрах от берега на глубине 1,5 метра.

По предварительной версии спасателей, причиной гибели могли стать сердечно-легочные спазмы или судороги, вызванные резким перепадом температур между водой и воздухом. Вода в водоемах региона еще не прогрелась до комфортных значений, что увеличивает риск переохлаждения и непроизвольных мышечных сокращений.

Эта трагедия стала второй за последние сутки. Накануне в Тукаевском районе в запрещенном для купания пруду возле СНТ «Луч» утонул 15-летний подросток.

МЧС Татарстана вновь обращается к жителям с призывом соблюдать меры безопасности:

  • воздерживаться от купания в состоянии алкогольного опьянения
  • избегать необорудованных и запрещенных для купания мест
  • проявлять особую осторожность на скользких и обрывистых берегах
  • не оставлять детей без присмотра у воды
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