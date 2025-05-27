В Бавлинском районе РТ УАЗ врезался в грузовик: водитель погиб

Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, сегодня, 27 мая, на 350 км автодороги «Казань - Оренбург» в Бавлинском районе республики УАЗ столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель внедорожника скончался на месте происшествия, а двое пассажиров пострадали.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Татарстана

По предварительной информации, водитель УАЗа не выбрал безопасную дистанцию до следующего впереди грузового автомобиля марки «Renault». Инспекторам предстоит выяснить все обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали о массовой аварии на Оренбургском тракте в Казани с участием 6 автомобилей.