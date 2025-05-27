В Бавлинском районе РТ УАЗ врезался в грузовик: водитель погиб

news_top_970_100
Республика
27 мая 2025  21:53

Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, сегодня, 27 мая, на 350 км автодороги «Казань - Оренбург» в Бавлинском районе республики УАЗ столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель внедорожника скончался на месте происшествия, а двое пассажиров пострадали.

 Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Татарстана

По предварительной информации, водитель УАЗа не выбрал безопасную дистанцию до следующего впереди грузового автомобиля марки «Renault». Инспекторам предстоит выяснить все обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали о массовой аварии на Оренбургском тракте в Казани с участием 6 автомобилей.

news_right_column_240_400
Новости
В Бавлинском районе РТ УАЗ врезался в грузовик: водитель погиб
В РТ на порядок увеличат надбавку учителям за ГИА
В Казани на Оренбургском тракте произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В Казанском Кремле состоялась премьера аудиоспектакля «Тайна Спасской башни»
92 национальных праздника пройдут в Татарстане в 2025 году
Хирурги РКБ впервые в Татарстане провели операцию по разделению донорской печени
Агент Артема Галимова сообщил, что хоккеист скорее всего останется в «Ак Барсе»
В Татарстане построят завод по глубокой переработке молока за 5 млрд рублей