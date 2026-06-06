В Билярске соберутся 4,6 тысячи школьников на форум «Сәләт»

С 27 июня по 21 июля на территории Билярского историко-археологического музея-заповедника в Татарстане пройдёт XV Международный молодёжный образовательный форум «Сәләт». Проект реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Ожидается, что в форуме примут участие 4 600 школьников, 1 070 организаторов и 210 наставников. Участники приедут из всех районов Татарстана, других регионов России и зарубежных стран.

Три смены — три направления

Форум включает три смены. В каждой из них для участников проведут очные и онлайн мастер-классы эксперты и учёные из Татарстана и других регионов России, а также представители культуры и искусства.

Первая смена — «Алдынгылар Биләр Форум» («Первые / Forward») — пройдёт с 27 июня по 3 июля. Она организована совместно с «Движением Первых» в формате палаточного лагеря. В программе — учебные мастерские по 12 направлениям с участием общественных организаций и специалистов из разных сфер.

С 5 по 11 июля состоится ключевое событие по итогам годовой работы организации — фестиваль «Сәләт Биләр Форум (Selet)». В нём примут участие талантливые школьники и молодые люди, прошедшие отбор на летние профильные смены. Тематика смены будет представлена в формате лабораторий по науке, творчеству, искусству и спорту.

С 15 по 21 июля участников ждёт смена «Һөнәрләр Биләр Форум» («Ремесла / Junior skills»), ориентированная на знакомство с современными и будущими профессиями. Работа будет вестись по пяти направлениям: творчество, медиа, IT, экология и история.

Олимпиада, проект для педагогов и семейный день

В рамках всех смен пройдёт Республиканская олимпиада по истории татарского народа «Тамырлар» («Корни»). Победители получат велосипед (1 место) и умные колонки «Алиса» (2 и 3 места). Участник с наивысшим средним баллом на форуме получит специальный кубок.

В первые дни форума запустят проект «Остаз» для руководителей коллективов — педагогов, директоров и их заместителей из Казани, Татарстана и соседних регионов, а также преподавателей центров дополнительного образования и студентов педагогических специальностей, прошедших конкурсный отбор.

10 июля состоится семейное мероприятие «Асыл гаилә Җыены» для родителей и детей школ «Сәләт» «Алмагач», клуба «Бәләкәч» и семей, связанных с движением в нескольких поколениях.

На форуме продолжит работу студия прямых эфиров «Җанлы Сәләт». Трансляции будут вестись в официальных аккаунтах во «ВКонтакте» и на RuTube.

Палаточный лагерь «Болгар – Туган тел»

Отдельным событием станет межрегиональный палаточный лагерь «Болгар – Туган тел», который пройдёт с 19 по 25 июня в рамках государственной программы Татарстана по сохранению и развитию государственных и других языков республики. Цель лагеря — вовлечение молодёжи в изучение татарского языка через современные образовательные подходы, знакомство с культурными традициями и развитие активной творческой личности.