В Бугульме водителя, севшего пьяным за руль чужой машины, отправили лечиться от зависимости

Бугульминский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в угоне и вождении в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобное нарушение.

Как установило следствие, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, взял без спроса у автосервиса, где работал, автомобиль клиента, оставленный на ремонт, и поехал на заправку. В пути его остановил инспектор ДПС. Проверка показала значительное превышение допустимой нормы алкоголя.

В суде подсудимый полностью признал вину и заявил, что раскаивается. Он пояснил, что выпил на рабочем месте и сел за руль лишь из-за опьянения, отметив, что в трезвом виде никогда бы так не поступил.

Суд учел раскаяние и назначил ему 1 год лишения свободы условно. Также его лишили водительских прав на 2 года. В качестве дополнительной меры суд обязал мужчину пройти курс лечения от зависимости и встать на учёт к наркологу по месту жительства.