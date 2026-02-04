В Бугульме водителя, севшего пьяным за руль чужой машины, отправили лечиться от зависимости

news_top_970_100
Республика
4 февраля 2026  15:58
Автор:
Владислав Косолапкин

Бугульминский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в угоне и вождении в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобное нарушение.

Как установило следствие, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, взял без спроса у автосервиса, где работал, автомобиль клиента, оставленный на ремонт, и поехал на заправку. В пути его остановил инспектор ДПС. Проверка показала значительное превышение допустимой нормы алкоголя.

В суде подсудимый полностью признал вину и заявил, что раскаивается. Он пояснил, что выпил на рабочем месте и сел за руль лишь из-за опьянения, отметив, что в трезвом виде никогда бы так не поступил.

Суд учел раскаяние и назначил ему 1 год лишения свободы условно. Также его лишили водительских прав на 2 года. В качестве дополнительной меры суд обязал мужчину пройти курс лечения от зависимости и встать на учёт к наркологу по месту жительства.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани пройдет семейный зимний квест в рамках фестиваля «Күрше»
Сделки с недвижимостью упрощает и защищает цифровизация услуг
Сделки с недвижимостью упрощает и защищает цифровизация услуг
В Бугульме водителя, севшего пьяным за руль чужой машины, отправили лечиться от зависимости
Звезды хоккея и защитники Отечества сыграют в благотворительном матче в Казани
С 1 января действует новое правило по уплате страховых взносов за руководителей компаний
Жителя Казани спасли из горящей квартиры, пожар начался из-за непотушенной сигареты
В Казани снимают режим «Бурана» и возобновляют работу все учебные заведения
Республика обновляет парк спасательной техники
Республика обновляет парк спасательной техники