В Черемшанском районе произошло смертельное ДТП: легковушка столкнулась с фурой

Трагическое происшествие произошло сегодня на автодороге Черемшанского района. По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем Scania.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РТ, в результате мощного удара 54-летний водитель "Жигулей" погиб на месте до приезда медиков. Водитель грузовика не пострадал и самостоятельно обратился за медицинской помощью.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее мы сообщали о ДТП, в котором погибла 10-летняя школьница.