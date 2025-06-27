В Елабуге внедорожник сбил насмерть 10-летнюю девочку

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Республика
27 июня 2025  14:24

В Елабуге произошло смертельное ДТП с участием ребенка. По предварительным данным, водитель автомобиля Haval совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая скончалась на месте происшествия.

Судя по видео-кадрам школьница пересекала дорогу спешившись с велосипеда.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, включая скорость движения автомобиля, состояние водителя и соблюдение ПДД обеими сторонами. Проводится проверка по факту дорожного происшествия.

Ранее мы сообщали о погибшем в ДТП водителе в Зеленодольском районе Татарстана.

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