В Елабуге внедорожник сбил насмерть 10-летнюю девочку

В Елабуге произошло смертельное ДТП с участием ребенка. По предварительным данным, водитель автомобиля Haval совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая скончалась на месте происшествия.

Судя по видео-кадрам школьница пересекала дорогу спешившись с велосипеда.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, включая скорость движения автомобиля, состояние водителя и соблюдение ПДД обеими сторонами. Проводится проверка по факту дорожного происшествия.

Ранее мы сообщали о погибшем в ДТП водителе в Зеленодольском районе Татарстана.