В Елабужском районе РТ произошло лобовое ДТП, один человек погиб

22 марта в Елабужском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина», 1977 года рождения, при завершении обгона не справился с управлением и столкнулся с встречной «Лада Гранта» под управлением водителя 1967 года рождения.

В результате аварии водитель «Лады Гранты» скончался на месте от полученных травм. Водитель второго автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

Напомним, вчера мы сообщали, что за сутки в Казани произошло 117 ДТП, с 1 пострадавшим.