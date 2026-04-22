В Гидрометцентре РТ спрогнозировали сроки завершения отопительного сезона в Татарстане

22 апреля 2026  00:26

Первая половина апреля в республике выдалась аномально теплой, однако в ближайшие дни характер погоды изменится. Как сообщил в беседе с «Татар-информом» руководитель Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь, предстоящие пять дней температура воздуха в регионе будет на 2–4 градуса ниже климатической нормы, а последняя декада месяца окажется прохладнее обычных значений на 1–2 градуса.

По правилам, отключение теплоснабжения возможно только после пяти суток со среднесуточной температурой выше +8 градусов. Учитывая прогнозируемое похолодание, Гоголь считает, что принимать решение об окончании отопительного сезона в апреле нелогично. Скорее всего, это произойдет в мае. Для сравнения: в прошлом году отопление отключили 21 апреля, поскольку весенние процессы развивались быстрее.

Метеоролог также предупредил, что возврат холодов в мае для Татарстана — явление почти ежегодное. В прошлом году снег шел два дня в начале мая, и в этом году похолодание также ожидается, хотя точные даты пока неизвестны. При этом месячная норма осадков (30–33 мм) уже перевыполнена по всей республике.

