В Ижевске стартовал окружной финал фестиваля «Театральное Приволжье»

22 апреля 2026  13:51

На сцене Республиканского дома народного творчества в Ижевске 21 апреля начался окружной финал VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В этом сезоне участие приняли более 25 тысяч юных артистов из полутора тысяч непрофессиональных театральных коллективов. В финал вышли 28 спектаклей от всех 14 регионов округа. Среди участников — актеры из ДНР (студия «Браво» из Харцызска), чье желание выступить на фестивале исполнилось благодаря акции «Елка желаний».

В день открытия зрители увидели постановку татарстанской студии «Апуш» и спектакль гостей из ДНР. В ближайшие дни свои работы представят коллективы из Саратовской, Самарской, Пензенской областей, Пермского края и Удмуртии. Торжественная церемония награждения победителей состоится 24 апреля, ее прямую трансляцию покажут на сайте фестиваля и платформе «Культура.РФ». Для участников также организована насыщенная экскурсионная и образовательная программа.

В Казани к концу лета откроют новую арену для регбийного клуба «Стрела - Ак Барс»
«Вернется в комнату через много лет»: МВД РТ — о вербовке подростков
Студенты-юристы в Татарстане помогут сверстникам не попасть в сети террористов
Почти 40 тысяч жителей Татарстана приняли участие в «Тотальном диктанте»
На берегу Казанки в составе «Яр парка» построят яхтенную марину на 60 судов
Татарстанский психолог: «Почему подростки становятся легкой добычей для вербовщиков»
Родителей в РТ будут привлекать к уголовной ответственности за ДТП с детьми на мототехнике
Театр, подкасты и «Конструктивный диалог»: как молодежь Татарстана учится безопасности