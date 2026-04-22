В Ижевске стартовал окружной финал фестиваля «Театральное Приволжье»

На сцене Республиканского дома народного творчества в Ижевске 21 апреля начался окружной финал VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В этом сезоне участие приняли более 25 тысяч юных артистов из полутора тысяч непрофессиональных театральных коллективов. В финал вышли 28 спектаклей от всех 14 регионов округа. Среди участников — актеры из ДНР (студия «Браво» из Харцызска), чье желание выступить на фестивале исполнилось благодаря акции «Елка желаний».

В день открытия зрители увидели постановку татарстанской студии «Апуш» и спектакль гостей из ДНР. В ближайшие дни свои работы представят коллективы из Саратовской, Самарской, Пензенской областей, Пермского края и Удмуртии. Торжественная церемония награждения победителей состоится 24 апреля, ее прямую трансляцию покажут на сайте фестиваля и платформе «Культура.РФ». Для участников также организована насыщенная экскурсионная и образовательная программа.