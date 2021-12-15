 Владельцев кафе Madame Pavlova, бойкотировавшего QR-коды, вызвали в полицию
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Владельцев кафе Madame Pavlova, бойкотировавшего QR-коды, вызвали в полицию

В администрации районов Казани объяснили, что предпринимателей вызвали для оформления протоколов на штрафы.

Город
15 декабря 2021  17:25
Автор:
Николай Лукоянов

В кафе Madame Pavlova, которое объявляло бойкот QR-кодам, выявили нарушения правил благоустройства города. Сотрудниками полиции было выписано извещение владельцу кафе о явке в полицейский участок, сообщили в Telegram-канале Кировского и Московского районов Казани.

«Да, действительно, извещение о явке в общественный пункт охраны порядка оформили наши сотрудники отдела общественной безопасности для выяснения обстоятельств дела и составления протокола об административном правонарушении», – сообщили в администрации.

В кафе были выявлены нарушения в информационно-печатной продукции на входной двери здания, которая была размещена в неустановленном для этих целей месте, а также в количестве урн на входной группе кафе.

За такие нарушения предусмотрено административное наказание по статьям 3.5 и 3.6 Кодекса РТ (нарушение порядка размещения наружной информации, нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами).

«Также на этой территории было выявлено 3 нарушения правил благоустройства города у других организаций», – добавили в администрации.

 

 

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