Владельцев кафе Madame Pavlova, бойкотировавшего QR-коды, вызвали в полицию

В кафе Madame Pavlova, которое объявляло бойкот QR-кодам, выявили нарушения правил благоустройства города. Сотрудниками полиции было выписано извещение владельцу кафе о явке в полицейский участок, сообщили в Telegram-канале Кировского и Московского районов Казани.

«Да, действительно, извещение о явке в общественный пункт охраны порядка оформили наши сотрудники отдела общественной безопасности для выяснения обстоятельств дела и составления протокола об административном правонарушении», – сообщили в администрации.

В кафе были выявлены нарушения в информационно-печатной продукции на входной двери здания, которая была размещена в неустановленном для этих целей месте, а также в количестве урн на входной группе кафе.

За такие нарушения предусмотрено административное наказание по статьям 3.5 и 3.6 Кодекса РТ (нарушение порядка размещения наружной информации, нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами).

«Также на этой территории было выявлено 3 нарушения правил благоустройства города у других организаций», – добавили в администрации.