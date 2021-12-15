В Казань прибыл сказочный поезд Деда Мороза. Передвижная резиденция Деда Мороза — это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, вагона-приемной Деда Мороза, вагона-ресторана и других.

«Дорогие взрослые, замечательное событие для наших детей. Пусть они всегда верят в чудо. Дедушка Мороз, спасибо большое, что ты есть. Добро пожаловать в Казань, добро пожаловать в Татарстан», — сказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин призвал всех посетить как резиденцию Деда Мороза, так и поучаствовать в играх и хороводах, которые будут проходить вокруг елки .

Напомним, что поезд отправился из Великого Устюга 5 декабря. За время путешествия новогодний состав проедет более 12,5 тыс. километров пути и посетит 36 городов России. Передвижная резиденция зимнего волшебника пробудет в столице Татарстана до 19:00.