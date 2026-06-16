В Казань прибыли премьер-министры Таиланда и Малайзии для участия в саммите «Россия – АСЕАН»

В столицу Татарстана продолжают прибывать высокие гости на мероприятия саммита «Россия – АСЕАН». Сегодня в международном аэропорту «Казань» приземлились борты премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

Обоих гостей у трапа встретил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Как рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, первое слово, которое выучил глава таиландского правительства, оказавшись в Казани, — «чак-чак».

В свою очередь, Анвар Ибрагим перед вылетом в Россию опубликовал в соцсетях прощальный пост, сопроводив его песней «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой.

Ожидается, что в ближайшее время в Казань прибудут и другие главы делегаций стран-участниц объединения.