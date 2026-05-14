В РТ призвали не ввозить жертвенных животных из других регионов на Курбан-байрам

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин обратился к жителям с просьбой не завозить животных для жертвоприношения из других регионов. Мера направлена на предотвращение завоза особо опасных заболеваний.

В 2026 году Курбан-байрам отмечается 27 мая. В республике подготовлена 61 площадка для заклания в 23 районах, из них 17 — в Казани. Ожидается, что будет принесено в жертву более 13 тысяч голов скота. Для сравнения: в 2025 году эта цифра составила 12 946 голов, из которых 6 438 — в Казани.