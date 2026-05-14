Татарстан запустил программу вывода российских IT-решений на зарубежные рынки

На «КазаньФоруме» стартовала программа IT PARK GLOBAL GO-TO-MARKET, направленная на продвижение отечественных технологических продуктов в странах Ближнего Востока, Азии и Африки. Министр цифровизации РТ Илья Начвин отметил, что у республики уже есть успешные кейсы сотрудничества, включая проекты в Катаре и Саудовской Аравии.

На конкурс поступило более 50 заявок со всей России. 15 сильнейших проектов представили международному жюри из 20 экспертов из России, ОАЭ, Бахрейна, Индии и Саудовской Аравии. Победители отправятся в бизнес-миссию, где IT-парк и партнеры помогут адаптировать продукты и найти зарубежных партнеров.

Среди финалистов — три компании из Казани: RANKS (ИИ-инфраструктура для халяль-оценки участников фондового рынка), Halal Card (экосистема халяльных финансов) и Dora Travel (ИИ-агент по подбору туров). Также представлены проекты из Москвы, Минска, Дубая, Астаны и других городов. Замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов подчеркнул растущий спрос на российские технологии для построения цифрового суверенитета стран ОИС.