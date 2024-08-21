В Казани 25 мигрантов попались на нарушениях во время рейда

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Город
21 августа 2024  09:25
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанская полиция провела рейд по местам скопления мигрантов, чтобы выявить нарушения миграционного законодательства. В результате проверки было составлено 25 административных протоколов, в основном за нарушение правил въезда и пребывания в России.

Ранее мы писали, что полиция задержала 37 нарушителей. В ходе проверки одной из овощных баз в Казани выявлены 23 мигранта. На территории строящегося жилого комплекса в Нижнекамске – 9 иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующего разрешения

Также экс-полицейский из Татарстана обвиняется в незаконной регистрации мигрантов.

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