В Казани 25 мигрантов попались на нарушениях во время рейда

Казанская полиция провела рейд по местам скопления мигрантов, чтобы выявить нарушения миграционного законодательства. В результате проверки было составлено 25 административных протоколов, в основном за нарушение правил въезда и пребывания в России.

Ранее мы писали, что полиция задержала 37 нарушителей. В ходе проверки одной из овощных баз в Казани выявлены 23 мигранта. На территории строящегося жилого комплекса в Нижнекамске – 9 иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующего разрешения

Также экс-полицейский из Татарстана обвиняется в незаконной регистрации мигрантов.