В Казани букву «М» на мосту Миллениум осветят прожекторами

В столице Татарстана планируют осветить букву «М» на мосту Миллениум, сообщили в мэрии города.

Жители жаловались на отсутствие видимости главного символа конструкции в ночное время с набережной. В ответ на это в исполкоме, ссылаясь на Комитет внешнего благоустройства, сообщили, что будут установлены световые ленты для подсветки вантовых частей моста, а сама буква «М» будет освещаться прожекторами.

Ранее мы писали, что на мосту впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт. По словам властей, движение планируют возобновить в июле. В марте Миллениум вошёл в топ «самых впечатляющих мостов» России.