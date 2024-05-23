В Казани букву «М» на мосту Миллениум осветят прожекторами

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Город
23 мая 2024  09:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана планируют осветить букву «М» на мосту Миллениум, сообщили в мэрии города.

Жители жаловались на отсутствие видимости главного символа конструкции в ночное время с набережной. В ответ на это в исполкоме, ссылаясь на Комитет внешнего благоустройства, сообщили, что будут установлены световые ленты для подсветки вантовых частей моста, а сама буква «М» будет освещаться прожекторами.

Ранее мы писали, что на мосту впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт. По словам властей, движение планируют возобновить в июле. В марте Миллениум вошёл в топ «самых впечатляющих мостов» России.

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