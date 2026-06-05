В Казани девушка забрала чужие деньги из банкомата и попала под следствие

В столице Татарстана задержали 26-летнюю девушку, которая обокрала 25-летнего парня, взяв его деньги из купюроприемника банкомата. Об этом сообщили в УМВД России по Казани.

Молодой человек пришёл снять наличные в один из торговых центров Приволжского района. Ему показалось, что транзакция не удалась, поэтому он отошёл от банкомата. Когда через некоторое время вернулся, денег в устройстве уже не было.

Позже выяснилось: девушка, заметив, что владелец отошёл, вытащила наличку из купюроприемника и забрала себе. Задержанная полностью признала вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Полиция Казани призывает жителей быть внимательными при финансовых операциях: не оставляйте карты и деньги в банкоматах, следите за окружающими, не сообщайте личные данные незнакомцам и обязательно убедитесь, что операция завершена, прежде чем отойти от устройства.

Если вы нашли чужие деньги в банкомате, не забирайте их себе. Постарайтесь найти человека, который только что пользовался устройством, и вернуть находку. Присвоение чужих денег — это уголовное преступление, а не легкий заработок. Последствия могут быть серьёзными.