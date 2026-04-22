В Казани к концу лета откроют новую арену для регбийного клуба «Стрела - Ак Барс»

В столице Татарстана появится новый стадион для регбистов. Как сообщил на пресс-конференции, посвященной старту сезона, министр спорта РТ Владимир Леонов, объект планируют сдать к 30 августа — в День республики. Трибуны арены смогут вместить около двух тысяч зрителей.

Площадка разместится рядом с действующим стадионом «Тулпар» в микрорайоне Солнечный город. Необходимость строительства министр объяснил растущей популярностью регби: существующая инфраструктура уже не вмещает всех желающих. Помимо возведения новой арены, на базе обновят и игровое поле. Сумму затрат на реализацию проекта Леонов раскрывать не стал.