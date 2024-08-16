В Казани на вечер и всю ночь ограничат движение по улице Сеченова

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Город
16 августа 2024  17:28
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с реконструкцией тепловых сетей с 18:00 31 августа до 6:00 1 сентября будет закрыт проезд по улице Сеченова в районе дома №17а. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Водителям рекомендуется заранее выбирать пути объезда.

С 3 по 12 сентября в Казани на улице Чехова будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Также известно, что в Казани до 30 августа продлили ограничение движения транспорта по улице Профессора Нужина на участке от улицы Пушкина до улицы Кремлевской.

Ранее мы писали, что в период с 21 августа по октябрь в Приволжском районе ограничат движение из-за работ на газопроводе.

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