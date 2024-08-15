В Казани на улице Айвазовского ограничат движение

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Город
15 августа 2024  12:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с реконструкцией кабельных линий на участке улицы Айвазовского в Казани будет ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в городском Комитете внешнего благоустройства.

С 26 по 31 августа частично перекроют проезжую часть в районе дома №11а.

Водителям рекомендуется заранее выбирать пути объезда и следовать указателям на месте.

С 3 по 12 сентября в Казани на улице Чехова будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Также известно, что в Казани до 30 августа продлили ограничение движения транспорта по улице Профессора Нужина на участке от улицы Пушкина до улицы Кремлевской.

Ранее мы писали, что в период с 21 августа по октябрь в Приволжском районе ограничат движение из-за работ на газопроводе.

Напомним, что самые масштабные работы ведутся на Горьковском шоссе. Как сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, сейчас на объекте задействованы 172 рабочих и 46 единиц спецтехники. 

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