В Казани на улице Подлужная временно отключат воду

Как сообщает сайт мэрии, в связи с аварийными работами, проводимыми на улице Подлужная, в части домов Вахитовского района будет отсутствовать водоснабжение.

Работы планируется провести с 9 утра до 22 часов вечера 20 декабря.

Отключение затронет следующие адреса:

ул.Кремлевская Набережная, 33, 33/2;

ул.Подлужная, 21, 37, 42, 42 корп.1; 44, 46, 47, 49, 49 корп.1, 2, 3; 50, 51, 52, 54б, 56, 57, 60, 62, 63, 63а, 64, 65, 67, 67 корп.1; 67а, 72, 74, 78, 80;

ул.Поперечно-Подлужная, 4, 8, 8/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 58;

ул.Толстого, жилой дом №16а.

«Водоканал» также напоминает телефон, по которому жители смогут оставить заявку на подвоз авоцистерны с водой - +7(843)231-62-60.

Ранее мы писали, что уже сегодня, 19 декабря, воды не будет в ряде домов Вахитовского района.