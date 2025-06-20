В Казани наградили победителей литературного конкурса «Герои рядом»

Открытый конкурс был объявлен Республиканским агентством по печати и ассовым коммуникациям. Всего на конкурс поступило 136 работ. Заявки поступили из городов и районов Республики Татарстан, а также из Москвы, Удмуртской Республики, Ульяновской и Новосибирской областей, Красноярского края.

Фото: Ольга Иванычева

Работы принимались в пяти номинациях на русском и татарском языках: «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений», «Очерк», «Вклад в патриотическое воспитание в Республике Татарстан через литературу».

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоялась в Национальной библиотеке РТ.

- Сегодня крайне важное событие для Татарстана. Я благодарна всем вам за участие в конкурсе. Мы получили литературные произведения на русском и татарском языках, и хотим, чтобы история героизма наших современников была близка нашим детям. Пусть будет слово, пусть оно звучит на разных языках и доходит до наших сердец, – рассказала Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

- Это очень искренний конкурс, очень эмоциональный. Наверное, нам еще долго придется осмысливать специальную операцию, то, как она изменила нашу жизнь, наше восприятие всего того, что с нами происходит. Огромное спасибо тем, кто приняли участие в конкурсе. Я надеюсь, что это не последний наш конкурс, мы будем возвращаться к этой теме. И герои на самом деле рядом. Это касается не только СВО, а всех событий, которые происходят с нами, и которые требуют героизма, - подчеркнул Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Айдар Салимгараев.

Победители открытого литературного конкурса

«Геройлар янәшә» - «Герои рядом»

В номинации «Повесть» на татарском языке победителями объявлены:

I место – Закирова Г. «Энекәш»

II место – Диндаров И. «Хәрби исеме - Такташ»

III место – Бадретдинов Р. «Томан тозагында»

Поощрительный диплом I степени – Юсупова А. «Укчы юлы»

Поощрительный диплом II степени – Шакирова Ф. «Җиңеп кайт, улым!»

Поощрительный диплом II степени – Зиннур Хуснияр «Какул»

В номинации «Повесть» на русском языке:

I место – Аввакумов А. «Обратной дороги нет»

II место – Вафина Т. «Призрачный гонщик»

III место – Пичугин И. «Там, где поет сандугач»

Поощрительный диплом I степени – Барабанова И. «Поезд правильного направления»

Поощрительный диплом II степени – Иванова О. «А жизнь продолжается»

Поощрительный диплом II степени – Шамонина Т. «Пока шумит листва»

В номинации «Рассказ» на татарском языке:

I место – Сафин Ф. «Рәсемле хат»

II место – Гильманов Г. «Китәр өчен кайту»

III место – Галиева А. «Позывной «Көтүче»

Поощрительный диплом – Киямов И. «Сыерчык оясы»

Поощрительный диплом – Макарова В. «Ут»

Поощрительный диплом – Закиева Г. «Ташлап китмә мине»

В номинации «Рассказ» на русском языке:

I место – Ханова С. «Земля, которая дышит»

II место – Иванова О. «Я - огонек в ночи»

III место – Сиразеева Л. «Бумажный папа»

Поощрительный диплом – Дынник В. «Донбасский дневник. Хроники Новороссии»

Поощрительный диплом – Трифонова И. «Рана»

Поощрительный диплом – Мирошников В. «Две стороны медали»

В номинации «Поэма или цикл стихотворений» на татарском языке:

I место – Шагеев Р. Цикл стихотворений («Язлар сары түгел... »)

II место – Хайруллина Г. «Лачыннарга мәдхия»

III место – Фатихов И. «Ышаныч»

Поощрительный диплом – Зиганшина Р. Цикл стихотворений «Чат өермә җанда. Давыл-давыл»

Поощрительный диплом – Гаптуллин Н. Цикл стихотворений («Безнең җир ул безнеке», «Гасыйм белән Касыйм сөйләшә», «Йолдызлар», «Архивтан», «Соң тусам да», «Җиңү көнендә уйлану»)

Поощрительный диплом – Якупова С. Цикл стихотворений ("Хәбәрсез югалган - үлмәгән...")

В номинации «Поэма или цикл стихотворений» на русском языке:

I место – Смирнов Ю. «Быть воином»

II место – Мухамедзянова Д. Цикл стихов («Мост Миллениум. Наши дни...»)

III место – Слуцкий А. Цикл стихотворений («А завтра в штурм», «Награждение», «Выстоять», «В том бою», «Жарскому Ивану Сергеевичу посвящается», «Хваткой железной», «Новый год»)

Поощрительный диплом – Журавлева О. «Молитва о победе»

Поощрительный диплом – Абдуллин Дж. «Мы носим ненависть на кончиках штыков»

Поощрительный диплом – Филиппов Д. Цикл стихотворений («Барбос», «Вдали ребята наши подвиг совершают», «Весна победы», «Защитники ушли на ЭсВэО»)

В номинации «Очерк» на татарском языке:

I место – Нургалиева Л. «Ватан улы»

II место – Накипова Л. «Көшкәтбаш бөркете»

III место –Закиева Г. «Әни, мин кайттым»

Поощрительный диплом – Гайнуллина Л. «Чегән әйткән юш килде»

Поощрительный диплом – Гарифуллина Г. «Мин туганым янында булырга тиеш»

Поощрительный диплом – Гареева А. «Күзләремнең нуры идең, Илнурым...»

В номинации «Очерк» на русском языке:

I место – Бузунова Н. «Я все преодолею»

II место – Чалышев А. «Кадетская закалка защитника Родины»

III место – Иванова О. «Мы в безопасности, когда есть такие защитники»

Поощрительный диплом – Троицкая Р. «Когда в моей России такие люди есть»

Поощрительный диплом – Галимова Р. «Мой братишка - мой герой»

Поощрительный диплом – Орлова Е. «Героями не рождаются, ими становятся»

В номинации «Вклад в патриотическое воспитание в Республике Татарстан через литературу»: Союз Писателей Республики Татарстан.