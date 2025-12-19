В Казани ночью проведут уборку снега на нескольких улицах

В ближайшую ночь в столице Татарстана будут проходить работы по очистке улиц от снега. В связи с этим администрация города просит автомобилистов не оставлять свои машины на указанных участках в указанные промежутки времени, чтобы не мешать работе спецтехники.

Работы пройдут на следующих улицах:

ул. Абсалямова (от ул. Чистопольской до пр. Х. Ямашева): с 21:00 до 5:00.

ул. Сафиуллина (от пр. Победы до ул. Ю. Фучика): с 20:00 до 6:00.

ул. Шамиля Усманова (нечётная сторона): с 21:00 до 23:00.

ул. Академика Завойского (платная парковка): с 21:00 до 5:00.

Заблаговременный вывоз транспорта с этих участков позволит дорожным службам провести качественную уборку и обеспечить безопасность движения в утренний час пик. Городские власти настоятельно рекомендуют водителям учитывать эту информацию при планировании парковки.