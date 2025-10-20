В Казани очистили от мусора 53 километра берегов рек и озер

С весны этого года в Казани прошла целая серия субботников в рамках большого экологического проекта «Сохранение уникальных водных объектов». За это время от мусора очистили 53 километра береговых линий рек и озер города.

Что было сделано?

Провели 40 экологических акций.

В уборке приняли участие около 1000 неравнодушных горожан.

На полигоны было вывезено около 600 кубометров мусора — это объем нескольких больших грузовиков.

Руководитель Исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров отметил, что такие инициативные жители, которые не просто переживают, но и действуют, заслуживают большой поддержки. Он также добавил, что развитие города в ближайшие пять лет будет идти по пути «устойчивого развития», где экологии уделяется особое внимание.

Примеры масштабных уборок:

«Русско-Немецкая Швейцария»: Здесь привели в порядок берег реки Казанки: убрали аварийные деревья и починили ограждения. Измельченные ветки пустили на полезное дело — ими отсыпали пешеходные дорожки.

Водоем на бульваре по ул. Серова: Со дна водоема удалили более 2600 кубометров ила, при этом сохранив места обитания уток и других птиц. Для естественной очистки воды высадили специальные растения.

Экосплав по Казанке: 54 смельчака на байдарках собрали с поверхности воды 360 кг мусора, включая пластик, стекло и даже куски пеноблоков.