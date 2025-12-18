Строительство дублёра Оренбургского тракта в Казани не затронет жилую застройку

Город
18 декабря 2025  16:11

Проект строительства дублирующей магистрали к Оренбургскому тракту, разработанный Институтом пространственного планирования Республики Татарстан, не предполагает сноса жилых домов. Об этом заявил директор учреждения Олег Григорьев.

Он подчеркнул, что из нескольких изначально проработанных вариантов трассировки был выбран именно тот, который предполагает прокладку дороги по незанятым территориям, в стороне от плотной жилой застройки. Новая магистраль спроектирована так, чтобы обойти населённые пункты Столбище, Усады, Мирный и новые жилые районы.

Напомним, что именно этот вариант признан Министерством экономического развития Российской Федерации эффективным инвестиционным проектом. Эффективность обоснована высокой прогнозируемой загрузкой магистрали — до 48,1 тыс. автомобилей в сутки к 2040 году — и значительной экономией времени в пути. Более половины стоимости строительства ключевого участка планируется покрыть за счёт федерального софинансирования.

В качестве альтернативы ранее рассматривался проект Института развития города Казани, который предполагал снос 104 садовых и 36 жилых домов, а также расселение одного многоквартирного здания. Однако этот вариант не получил положительного заключения Минэкономразвития РФ и был отклонён.

