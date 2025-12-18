Казанский Ту-214 провел первый испытательный полет

Первый полёт совершил новый самолёт Ту-214, выпущенный Казанским авиационным заводом (КАЗ). Как сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), лайнер отечественной сборки успешно поднялся в воздух в штатном режиме.

Телеграм канал ОАК

Дебютный испытательный полёт авиалайнера, пока в заводской окраске, продлился 1 час 10 минут и завершился благополучно. Важной особенностью самолёта является его полностью российская комплектация — он построен исключительно из отечественных компонентов на мощностях завода, входящего в состав ОАК «Ростеха».