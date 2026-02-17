В Казани перекрыт рекорд богатого на снег 2024 года

Во всяком случае, такие данные озвучил вчера на аппаратном совещании в мэрии председатель комитета внешнего благоустройства исполкома города Альберт Шайнуров.

Толщина снежного покрова превысила 80 сантиметров. Чтобы Казань окончательно не утонула в сугробах, коммунальные службы вывезли с улиц уже более миллиона тонн снега. Только за январь и половину февраля этот показатель составил почти 904 тысячи тонн - 88% от общего объема.

Со своей стороны мэр Казани Ильсур Метшин похвалил дорожников. По его словам, качество уборки магистралей в этом году заметно выросло. И это несмотря даже на некоторую нехватку рабочих рук.

Однако тон обсуждения резко сменился, когда речь зашла о дворах и крышах.

Главная боль как горожан, так и градоначальника - это состояние внутриквартальных территорий. Метшин поделился личными наблюдениями: воскресным вечером, с 18.00 до 22.00, он объехал Советский район, Старо-Татарскую слободу, а также улицы Хади Такташа и Павлюхина. Увиденное его возмутило: за четыре часа на улицах не попался на глаза ни один дворник.

«Только коммунальная техника работала, а людей не было. Поэтому жалобы жителей на уборку во дворах абсолютно справедливы. Есть у нас выражение «где конь не валялся» - вот там снег до сих пор и валяется», - заявил он.

При этом Метшин заметил, что есть и положительные примеры, где управляющие компании и старшие по дому смогли организовать работу.

Если дороги и тротуары худо-бедно чистят, то крыши зданий превратились в зону особого риска. Из-за обильных снегопадов и наступивших температурных качелей (перепадов через ноль) снег стал тяжелым и мокрым, создавая колоссальную нагрузку на кровли.

Мэр сообщил тревожную новость: в городе уже зафиксированы случаи обрушения конструкций. Глава города предупредил всех руководителей предприятий и ведомств о персональной ответственности за подобные происшествия. Даже отговорки про нехватку промышленных альпинистов мэрией приниматься не будут. «Каждый случай обрушения будет рассматриваться как профессиональная несостоятельность конкретного руководителя. Мы научились убирать дороги, теперь обязаны навести порядок на крышах», - подчеркнул Метшин, призвав глав районов мобилизовать все имеющиеся у них ресурсы.

Но снегопады зимой у нас явление нередкое. И город ищет новые способы борьбы с разбушевавшейся стихией. На дорогах Казани начали тестировать жидкие реагенты, которые давно и, что важно, весьма успешно применяют в Москве. Их используют при температуре до -10 °C, чтобы предотвратить налипание снега на асфальт. Такой эксперимент проходит на проспекте Ямашева и улице Гвардейской.

Но главная техническая новинка зимнего сезона - это наземный беспилотник для уборки снега. Его разработкой занимаются местные инженеры. Мэр рассказал, как лично наблюдал за работой машины во дворе новостройки, где снег был плотно утрамбован. Беспилотник справился с задачей легко: «как масло срезал». Правда, технология пока требует доработки и удешевления, добавил Шайнуров.

«Радует, что наши Кулибины продолжают держать марку инженерной школы Казани. Но до того времени, когда вкалывают роботы, а не человек, нам еще работать и работать. Так что давайте засучим рукава», - резюмировал Метшин.

На совещании подвели промежуточные итоги зимы. Так, по данным комитета внешнего благоустройства, только за первые две недели февраля в городе выпало 54,4 мм осадков - это 147% от месячной нормы. С начала года этот показатель достиг 128,2 мм, что превышает уровень рекордно снежного 2024 года (тогда было 113,3 мм). Чтобы справиться с последствиями снегопадов, на расчистку города ежедневно выходит около 1100 единиц техники, а снегоплавильные пункты работают с перегрузкой в 1,5 - 2 раза.

Также коммунальщики продолжают борьбу с неправильно припаркованными машинами, которые мешают уборке. С начала года эвакуировано около 2470 автомобилей, а специальный чат-бот совершил более 8,5 тысячи предупредительных звонков автовладельцам. Власти просят горожан с пониманием относиться к ночным звонкам и убирать машины, чтобы дать технике возможность качественно очистить дороги. Иначе ездить по ним будет затруднительно.