В Казани при пожаре из-за непотушенной сигареты пострадали два человека

Возгорание произошло в квартире на втором этаже 14-этажного дома на улице Фрунзе. Загорелись мебель и вещи, площадь пожара составила 8 квадратных метров. По предварительной версии, причиной стала непотушенная сигарета.

До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 20 жильцов. Внутри оставались два человека. Пожарные вывели женщину с помощью защитной маски — с тяжёлым отравлением продуктами горения её госпитализировали. Также в больницу доставили 24-летнего молодого человека с ожогами первой и второй степени.

Сигнал о пожаре поступил от соседа с верхнего этажа, он же вызвал экстренные службы. В МЧС напоминают: нельзя оставлять электроприборы без присмотра, курить следует только в специально отведённых местах, а детям нужно объяснять опасность игр с огнём. Причина пожара устанавливается.