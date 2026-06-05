В Казани пройдёт форум «НОВАМЕД-2026»: что обсудят эксперты

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Республика
5 июня 2026  13:50
Автор:
Владислав Косолапкин

VI Всероссийский форум с международным участием «Обращение медицинских изделий НОВАМЕД-2026» состоится в Казани 22 и 23 июня. Организаторы — Росздравнадзор и ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора — обещают насыщенную деловую программу.

Главная тема — практические инструменты обеспечения безопасности медицинских изделий в реальной клинической практике. Участники обсудят мониторинг неблагоприятных событий, распределение зон ответственности между медицинской организацией, производителем и регулятором в пострегистрационном наблюдении, а также современные подходы к управлению рисками и культуру безопасности пациента.

Отдельный блок посвятят локализации и импортозамещению — ключевым направлениям для рынка медицинских изделий в нынешних условиях.

Ещё одна важная тема — государственный контроль обращения медицинских изделий и маркировка. Эксперты расскажут, что действительно нужно знать производителю и дистрибьютору, чтобы пройти проверки без потерь.

В сессии по мониторингу безопасности объяснят, как выстроить систему контроля в медицинской организации, чтобы вовремя заметить риски и предотвратить нежелательные события.

Тема точности и надёжности оборудования раскроется в блоке о сервисе и метрологии. Спикеры расскажут, как правильное обслуживание влияет на безопасность пациентов и почему метрологический контроль становится критическим звеном в работе современной клиники.

Также запланирована сессия об искусственном интеллекте в медицине. Речь пойдёт не только о перспективах, но и о реальных шагах по внедрению ИИ-решений в диагностику и лечение.

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