В Казани простились с художником Александром Простовым-Покровским

В парке Усадьбы Сандецкого в Казани состоялась церемония прощания с живописцем, графиком и сценографом Александром Простовым-Покровским. Художник скончался 3 мая на 76-м году жизни. Об этом сообщили в Министерстве культуры Республики Татарстан.

Александр Евгеньевич Простов-Покровский родился 9 марта 1951 года в Казани в семье театральных деятелей: отец был главным режиссером Качаловского театра, мать — актрисой того же театра. После службы в армии работал в Казанском авиационном институте, где начал заниматься в студии при Художественном фонде. Обучался на художественно-графическом факультете педагогического института в Чебоксарах.

Художник получил широкую известность благодаря авторскому стилю, который сам определял как «интеллектуальный реализм». В его творчестве переплетались философские, культурные и религиозные мотивы. Он выступал художником-постановщиком спектаклей в Качаловском театре, сотрудничал с режиссером Салаватом Юзеевым.

Работы Простова-Покровского экспонировались в Германии, Ирландии, на Мальте, в Чехии, Словакии, Болгарии, Турции, Сербии и России. Они находятся в собраниях Музея современного искусства в Дублине, «Шпрингель музее» в Ганновере, Академии искусств имени Т. Масарика в Праге, в коллекции Ватикана, а также в частных собраниях России, Европы, США, Канады и Австралии.

Художник был награжден Кубком Сальвадора Дали, Золотой медалью Европейского круга Франца Кафки, медалью «В память 1000-летия Казани».