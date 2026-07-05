В Казани проверяют сообщения о конфликте таксиста с подростком

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Город
5 июля 2026  11:12

Следственные органы Казани организовали проверку по факту возможного нападения водителя такси на несовершеннолетнего. Инцидент, о котором ранее сообщалось в соцсетях, предположительно произошёл на почве дорожного конфликта – подросток не уступил дорогу автомобилисту. Дело рассматривают по признакам хулиганства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль и затребовал доклад о ходе проверки и выясненных обстоятельствах.

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Новости
В Казани проверяют сообщения о конфликте таксиста с подростком
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