В Казани проверяют сообщения о конфликте таксиста с подростком

Следственные органы Казани организовали проверку по факту возможного нападения водителя такси на несовершеннолетнего. Инцидент, о котором ранее сообщалось в соцсетях, предположительно произошёл на почве дорожного конфликта – подросток не уступил дорогу автомобилисту. Дело рассматривают по признакам хулиганства.



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль и затребовал доклад о ходе проверки и выясненных обстоятельствах.