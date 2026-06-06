В Казани расскажут о современной Юго-Восточной Азии: лекция об АСЕАН в Нацбиблиотеке

11 июня в 18:30 в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдёт лекция по международным отношениям в рамках образовательно-просветительского проекта Global Talks. Тема встречи — «АСЕАН: что из себя представляет современная Юго-Восточная Азия?». Организатор — Академия молодёжной дипломатии.

Global Talks — это цикл открытых экспертных выступлений о современных международных отношениях и глобальных вызовах. Лекции проходят в формате дискуссий с участием российских экспертов в сфере международных отношений и смежных дисциплин.

О чём пойдёт речь

Лекция посвящена одному из самых динамично развивающихся регионов планеты — Юго-Восточной Азии. Здесь пересекаются интересы крупнейших мировых держав, формируются новые геополитические центры и рождаются технологические тренды.

Участники узнают:

— как устроена Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и какие цели ставит перед собой сотрудничество в формате «Россия – АСЕАН»;

— какие социально-культурные и исторические особенности формируют современный образ региона;

— какие экономические достижения позволили региону стать одним из локомотивов глобального роста;

— с какими внутренними и внешними вызовами сталкивается регион сегодня.

Кто выступает

Спикер — Александр Королёв, кандидат политических наук, заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Что говорят организаторы

Председатель Академии молодёжной дипломатии Дильбар Садыкова отмечает:

— Встречи в рамках Global Talks проходят регулярно, и в этом главная ценность проекта: молодёжь Татарстана получает постоянный прямой доступ к ведущим российским экспертам-международникам. Это возможность не просто слушать, а задавать вопросы, дискутировать и формировать собственное понимание глобальных процессов. Для тех, кто связывает своё будущее с международной повесткой, такая среда — лучшая отправная точка.