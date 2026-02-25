В Казани разработают специальные ПДД для курьеров на электровелосипедах и самокатах

25 февраля 2026  12:29

Мэр города Ильсур Метшин поручил комитету по транспорту создать правила для четырёх тысяч курьеров, которые ежедневно передвигаются по городу на средствах индивидуальной мобильности. Поводом стали участившиеся ДТП с их участием.

Планируется ввести «медленные» зоны в парках, скверах, на набережных и пешеходных улицах (Баумана, Каюма Насыри, Петербургской) — там скорость будут снижать автоматически. На отдельных участках курьеров обяжут спешиваться.

Кроме того, предлагается внедрить рейтинг курьеров, учитывающий нарушения ПДД и жалобы жителей. Он может стать основанием для отстранения от заказов.

Только с конца января по середину февраля Госавтоинспекция составила 110 протоколов на водителей СИМ. Новые правила планируют ввести весной после согласования с ГАИ республики.

