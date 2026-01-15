В Казани с виновников ДТП за год взыскали более 9,5 млн рублей за срывы движения транспорта

По итогам 2025 года юристы МУП «Метроэлектротранс» в судебном порядке взыскали с виновников дорожных происшествий более 9,5 млн рублей в счёт возмещения ущерба и компенсации за задержку движения трамваев и троллейбусов.

Как сообщает пресс-служба предприятия, самая крупная выплата по решению суда составила 456 850 рублей. Эта сумма взыскана за задержку электротранспорта и повреждение контактной сети.

Основные причины сбоев в движении:

Дорожно-транспортные происшествия на маршрутах.

Обрыв контактной сети грузовым или иным транспортом.

Застревание автомобилей на обособленных трамвайных путях.

Неправомерная парковка, блокирующая проезд.

Размер материальных претензий к нарушителям рассчитывается с учётом трёх ключевых факторов: количества отменённых рейсов, длительности задержки транспорта и примерного числа пассажиров, которые не смогли вовремя добраться до места назначения.

В «Метроэлектротрансе» напоминают водителям о необходимости строго соблюдать ПДД. Выезд на трамвайные пути встречного направления карается штрафом в 7,5 тыс. рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение грозит лишением водительского удостоверения уже на 1 год.