В Казани стартовал фестиваль «Мозаика культур»

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Город
12 июня 2025  12:01
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Сегодня в Казанском Кремле проходит традиционный республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур».

Открылся фестиваль красочным Парадом Дружбы. Представители всех национальных культурных обществ Республики Татарстан. Шествие в национальных костюмах, с национальными песнями, танцами, патриотическими песнями под аккомпанемент духового оркестра прошло от Спасской башни по территории Казанского Кремля. Инициатор и организатор Парад Дружбы – Молодежная Ассамблея народов Татарстана.

В рамках фестиваля «Мозаика культур» подготовлен большой концерт. Специальными гостями праздничной программы стали Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации под управлением народного артиста России Виктора Елисеева и фолк-группа «Узорица» из столицы Республики Башкортостан Уфы. Также здесь представлены национальные подворья, выставка-ярмарка изделий народных промыслов, все желающие могут поучаствовать в мастер-классах, народных играх.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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