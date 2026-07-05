В Казани стартовал международный футбольный турнир «Кубок Востока»

На стадионе «Буревестник» 4 июля дали старт третьему розыгрышу международного детско-юношеского турнира «Кубок Востока». В этом году география соревнований охватила семь стран: за трофей борются 252 юных футболиста 10–11 лет из России, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси. Впервые в турнире участвуют команды из Турции и Беларуси, а также дебютанты – уфимское «Динамо-Москва», челнинский «КАМАЗ», узбекский Ashurmatov Junior и медиакоманда Liberty.



На торжественном открытии с парадом команд участников приветствовал президент ФК «Рубин» Марат Сафиуллин, отметив, что турнир – это не только спорт, но и дружба, знакомство с культурой других стран. Он поблагодарил руководство республики за поддержку проекта. Глава Федерации футбола РТ Александр Гусев, в свою очередь, подчеркнул высокий уровень инфраструктуры – в Татарстане работают 36 детских спортшкол с отделениями футбола и крытыми манежами.



Игры проходят в формате 7х7. Ранее турнир принимал лагерь «Молодая гвардия», но из-за роста числа участников его перенесли на «Буревестник». Накануне юные футболисты посетили открытую тренировку основного состава «Рубина» и пообщались с игроками.



Гендиректор клуба Александр Айбатов отметил, что с каждым годом уровень борьбы растёт, а главная ценность турнира – формирование характера и культурный обмен. Призовой фонд не предусмотрен, акцент сделан на развитии детского футбола. Все команды получат памятные сувениры, лучшие – медали и спецпризы от «Рубина». Групповой этап и плей-офф продлятся до 8 июля, финал и награждение – 9 июля.