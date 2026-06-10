В Казани стартует серия мероприятий в преддверии Дня молодежи

В столице Татарстана до 27 июня пройдет цикл событий, приуроченных к Дню молодежи. Программа объединит спортивные, творческие, образовательные и культурные форматы. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация (количество мест ограничено).

10 июня запланирован большой хоровод у Центра семьи «Казан» (300 участников) и дискуссия о развитии казанской HoReCa в экстрим-парке «УРАМ». 15 июня — любительский турнир по бильярду (призовой фонд до 5 тыс. рублей). 16 июня — экскурсия в «УРАМ», 17 июня — кофейная лекция, 19 июня — лекция по фэшн-фотографии, 22 июня — воркшоп по стилю.

Центральное событие — День молодежи 27 июня на площадке «УРАМа» (направления: «Мечта», «Гордость», «Единство»). Гостей ждут активности от молодежных проектов, маркет локальных брендов, концерт. Мероприятие проводится при поддержке Росмолодежи и Правительства РТ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Актуальная программа и регистрация — в соцсетях организаторов.