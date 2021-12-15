В Казани услуги ведущих и аниматоров на новогодние корпоративы подорожали на 46%

В Татарстане цены на услуги ведущих и аниматоров на новогодние корпоративы выросли на 46%. Но, тем не менее, работодатели не собираются экономить на праздничном настроении своего коллектива, чему свидетельствует рост спроса на услуги по организации и проведению корпоративов. Спрос на новогодние корпоративы вырос на 25% относительно аналогичного периода прошлого года, отмечают эксперты Avito Услуги.

Таким образом, в период с 7 октября по 2 декабря 2021 года отмечается увеличение спроса на изготовление эксклюзивных подарков на 67%. Средний чек на одного сотрудника компании составляет 800 рублей.

Спрос на аренду помещений для праздников также увеличился на 49%. Час аренды помещений начинается от 1000 рублей.

За приготовление новогоднего фуршета работодателю придется отдать сервисам кайтеринга примерно 500 рублей за одного человека.

Для того, чтобы доставить коллектив до места празднования, предусмотрены коммерческие перевозки. С 7 октября по 2 декабря спрос на перевозки в Казани увеличился на 58%.

Для того, чтобы праздник сопровождался весельем и интересными конкурсами, организаторы корпоратива могут нанять ведущих и аниматоров, цены на услуги которых выросли на 46%. Сейчас в среднем услуги ведущего стоят 1700 рублей в час. Но спектр их услуг расширился: сейчас ведущие не только проведут вечер, но и споют, подведут итоги конкурса и выступят в жанре Stand-up.

Общая сумма за корпоратив в уходящем году начинается от 82,2 тыс. рублей, с учетом 6-часового мероприятия и 50 человек гостей. Алкоголь в расчет не брался.