В Казани в 2026 году заменят более сотни автобусов и обновят изношенные сети электротранспорта

На сессии Казгордумы мэр Ильсур Метшин заявил о необходимости масштабного обновления общественного транспорта. В текущем году предстоит заменить 106 автобусов, которые эксплуатируются с 2016 года и выработали свой ресурс. В прошлом году город приобрёл 30 новых машин марки «НефАЗ», но этого недостаточно, и без поддержки извне транспортным предприятиям не справиться.

Не менее остро стоит проблема инфраструктуры электротранспорта. Капремонта требуют 131 км контактной сети, 35 км кабельных линий и тяговые подстанции. На эти работы необходимо около 9 млрд рублей.

Дополнительный вызов — нехватка водителей. За год штат пополнился лишь 75 людьми, а дефицит кадров достигает почти 600 человек (30% от нормы).

Мэр напомнил, что ежедневно общественным транспортом пользуются свыше 750 тысяч казанцев. Задача властей — сделать поездки комфортнее и быстрее, чем на личном авто. Для этого разрабатывается комплексная концепция развития транспортной системы и улично-дорожной сети.