В Татарстане пройдет неделя бесплатных консультаций по вопросам здоровья

С 2 по 6 марта в региональной общественной приёмной «Единой России» жители смогут задать вопросы депутатам Госдумы, Госсовета и Казгордумы, а также профильным специалистам.

Каждый день будет посвящён отдельным темам: трендам в здравоохранении, защите от гриппа и ОРВИ, новому порядку установления инвалидности, детскому ожирению. В вебинарах и приёмах участвуют представители Минздрава РТ, Роспотребнадзора, Соцфонда, главные врачи и профильные эксперты.

Запись по телефону 8 (843) 238-10-00 или электронной почте: op@tatarstan.er.ru.