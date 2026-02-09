В Казани выпала месячная норма осадков за неделю февраля

9 февраля 2026  09:27
Автор:
Владислав Косолапкин

Столица Татарстана бьет рекорды по количеству осадков. По данным комитета внешнего благоустройства, с начала февраля в Казани уже выпало 101% от месячной нормы снега, сообщает портал мэрии города. Только за прошедшие сутки городские службы вывезли 27,3 тысячи тонн снега, а для обработки дорог использовали 1,3 тысячи тонн реагентов и песко-соляной смеси.

На уборке мегаполиса задействованы значительные силы: вчера на улицах работали 1 133 единицы спецтехники и 655 дорожных рабочих. Сегодня днём продолжат работу 637 машин и 556 рабочих.

Всего с начала зимнего сезона из Казани вывезено уже 808,1 тысячи тонн снега и израсходовано 49,1 тысячи тонн противогололедных материалов.

Горожане могут сообщать о проблемах с уборкой через телеграм-бот @kznhelpbot или по телефону диспетчерской службы: +7 (843) 222-72-22.

