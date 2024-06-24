В Казани выписали ещё четырёх пациентов с ботулизмом

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Город
24 июня 2024  16:55
Автор:
Эндже Гарафиева

Количество выздоровевших от ботулизма в Казани продолжает увеличиваться. Из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали еще 4 пациентов, у которых был диагностирован ботулизм.

Фото: РКИБ

В стационаре РКИБ в данный момент находятся 12 человек, из них 5 в отделении и 7 в реанимации (2 из них на искусственной вентиляции легких). Состояние всех больных стабильное.

Важно отметить, что общее количество пострадавших в результате вспышки ботулизма в Казани составляет 20 человек. 19 были госпитализированы, один человек получил амбулаторную помощь.

На сегодняшний день 7 пациентов уже выписаны из РКИБ, они будут наблюдаться в амбулаторных учреждениях по месту жительства.

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