В Казани выписали ещё четырёх пациентов с ботулизмом

Количество выздоровевших от ботулизма в Казани продолжает увеличиваться. Из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали еще 4 пациентов, у которых был диагностирован ботулизм.

Фото: РКИБ

В стационаре РКИБ в данный момент находятся 12 человек, из них 5 в отделении и 7 в реанимации (2 из них на искусственной вентиляции легких). Состояние всех больных стабильное.

Важно отметить, что общее количество пострадавших в результате вспышки ботулизма в Казани составляет 20 человек. 19 были госпитализированы, один человек получил амбулаторную помощь.

На сегодняшний день 7 пациентов уже выписаны из РКИБ, они будут наблюдаться в амбулаторных учреждениях по месту жительства.

Сегодня также Роспотребнадзор опубликовал результаты анализа проб отравившихся салатом лобио.