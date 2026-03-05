На строительство первого участка 2-й ветки казанского метро дополнительно выделят 1,5 млрд руб

Согласно данным портала госзакупок, на продолжение работ по возведению первой очереди второй линии метрополитена направят почти 1,5 млрд рублей из республиканского бюджета. Заказчиком выступает «Главстрой Татарстана».

Подрядчику предстоит проложить левый перегонный тоннель между станциями «Академическая» и «100-летие ТАССР», выполнить электромонтаж, проложить внутренние коммуникации, а также подготовить котлован для станции на Фучика.

Завершить все работы необходимо к 1 декабря 2026 года. Исполнителя определят 17 марта, заявки принимаются до 13 марта.

Напомним, первый участок новой линии длиной 5,37 км соединит четыре станции: «100-летие ТАССР», «Академическую», «Зилант» и «Тулпар». В перспективе ветка свяжет пять районов города — от Приволжского до Кировского.