В Казани за сутки вывезли 31 тысячу тонн снега - на улицах работали более 1200 машин

Минувшие сутки в столице Татарстана прошли под знаком интенсивной уборки снега. К работам привлекли 1229 единиц спецтехники и 634 сотрудника дорожных служб. Общий объём вывезенных осадков превысил 31,4 тысячи тонн, на обработку магистралей и тротуаров ушло более тысячи тонн противогололёдных средств, включая реагенты и пескосоляную смесь.

В комитете внешнего благоустройства отметили, что февраль уже перевыполнил месячную норму осадков — выпал 121%. Расчистка продолжается и днём: сегодня на линии выйдут 614 машин и 574 рабочих.

С начала зимнего сезона улицы Казани покинули почти 968 тысяч тонн снега, а расход противогололёдных материалов приблизился к 52,2 тысячи тонн.