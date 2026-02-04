В Казани за сутки вывезли 31,6 тысячи тонн снега

Город
4 февраля 2026  13:31
Автор:
Владислав Косолапкин

Казань продолжает масштабную уборку города после обильных снегопадов. По данным комитета внешнего благоустройства, за прошедшие сутки на расчистку дорог было задействовано 1 110 единиц спецтехники и 692 дорожных рабочих. За этот период с улиц города вывезено 31,6 тысячи тонн снега.

Параллельно велась работа по борьбе с гололёдом: для обработки дорог использовано 268 тонн противогололёдных материалов, включая 22 тонны реагента и 246 тонн песко-соляной смеси.

Работы продолжаются. Сегодня на улично-дорожную сеть вышли 617 единиц техники и 578 рабочих. Они будут расчищать проезжую часть и пешеходные зоны в течение всего светового дня.

С начала зимнего сезона в столице Татарстана вывезено уже 655,5 тысячи тонн снега, а на обработку дорог израсходовано 45,5 тысячи тонн противогололёдных материалов.

