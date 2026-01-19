В Казани зафиксирован рекордно низкий уровень официальной безработицы

Рынок труда столицы Татарстана продолжает демонстрировать устойчивость: показатель зарегистрированной безработицы в Казани удерживается на минимальных значениях за всю историю наблюдений и составляет всего 0,19%. Об этом свидетельствуют данные на начало 2026 года.

Число горожан, состоящих на учёте в службе занятости, в течение 2025 года практически не менялось. По состоянию на начало января 2026 года статус официально безработных имели 1 289 человек, что подтверждает высокий уровень вовлечённости населения в экономику города.

Одновременно с этим сохраняется дисбаланс между потребностями работодателей и доступными трудовыми ресурсами. Компании испытывают нехватку специалистов по ряду направлений, особенно в сферах производства и обслуживания, где спрос на квалифицированные кадры превышает предложение.

Наиболее активно вакансии открываются в строительной отрасли, промышленности, торговле, транспортно-логистическом комплексе, системе образования и науки, медицине, социальной сфере, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе. Средний уровень оплаты труда, предлагаемый в этих секторах, достигает порядка 80 тысяч рублей.

Существенную роль в обеспечении рынка труда кадрами играет система профессионального обучения. В рамках национального проекта «Кадры» около четырёх тысяч жителей Казани прошли бесплатную переподготовку. Наибольший интерес вызвали технические и прикладные специальности, включая операторов беспилотных летательных аппаратов, электромонтажников, контролёров качества, инженер-тестировщиков и специалистов по сборке.

Кроме того, программы повышения квалификации охватили работников социальной сферы. Почти 800 медицинских сотрудников — медицинские сёстры и фельдшеры — освоили курс по применению IT-решений в здравоохранении, а свыше 400 педагогов дошкольного и среднего образования прошли обучение по использованию систем искусственного интеллекта в образовательном процессе.