В Казанском Кремле открылась выставка дизайна «Придумано и сделано в России»

Сегодня в выставочном зале Присутственных мест Казанского Кремля открылась выставка победителей IV конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России».

Здесь представлено 200 лучших работ биеннале, созданный молодыми дизайнерами из разных регионов России и предметы из фондов Всероссийского музея декоративного искусства.

- Проект «Придумано в России» поддержания Министерством культуры Российской Федерации. Мы воспринимаем предметный дизайн не только как художественное произведение, но и как важнейший документ эпохи. За каждым предметом стоит история, автор и культурный контекст. «Придумано в России» – это системная работа по формированию культурного наследия для будущих поколений, – подчеркнула директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.