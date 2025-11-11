В Казанском Кремле стартует серия бесплатных экскурсий для людей с ОВЗ

В ноябре Казанский Кремль проведет специальную программу мероприятий для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для разных категорий гостей подготовлены адаптированные экскурсии с использованием современных технологий доступной среды.

19 ноября незрячих и слабовидящих посетителей ждет экскурсия по постоянной экспозиции Музея истории государственности татарского народа. 26 ноября запланирована адаптированная экскурсия по выставке «Юсуповы. Роскошь сквозь века» с тактильными макетами и тифлокомментированием.

Для глухих и слабослышащих посетителей доступны видеогиды на русском жестовом языке, которые можно найти на официальном сайте Кремля в разделе «Доступный музей». 14 ноября пройдет специализированная экскурсия по Музею Спасской башни для детей с ментальными особенностями.

Все мероприятия требуют предварительной регистрации. На территории Кремля также доступна аренда кресел-колясок и сенсорного оборудования при предъявлении соответствующих документов.